Мішель Терещенко: Не біймося відкритої війни з Москвою!

Підприємець і громадський діяч, колишній мер Глухова Мішель Терещенко закликав не боятися гарячої фази війни з Росією, адже інакше не відбудеться знищення Путіна, ворогів та колаборантів.

Про це він написав у святковому пості в фейсбуці в понеділок, 27 грудня.

“Не біймося відкритої війни з Москвою. Навпаки. Зрозуміло, що тільки за цю ціну ми станемо по-справжньому незалежними і вільними“, – заявив політик, нащадок видатного роду українських промисловців і меценатів.

“Сьогодні ми вже маємо гібридну війну, яка щодня вбиває і окупує майже 10% нашої території. Сьогодні ми живемо у вже наполовину окупованій країні, де в п’ятій колоні є “кроти“, які контролюють основні органи влади. Сьогодні ми не можемо святкувати Різдвяні свята в наших улюблених храмах, тому що вони вже зайняті московськими священиками. Ми не незалежні.

Ніхто не хоче розширення нинішнього конфлікту, але якщо Путін хоче, то давайте не відмовлятися. Нічого не станеться, крім його власного знищення, і ми зможемо нарешті позбутися “колаборантів” і жити гідно, щоб забезпечити майбутнє наших дітей”, – зазначив Мішель Терещенко, побажавши українцям “щасливих свят”.

Мішель Терещенко був громадянином Франції. Із 2003 живе в Глухові Сумської області і Києві. Заснував Фундацію спадщини Терещенків.

Отримав український паспорт у березні 2015-го. Того ж року став мером Глухова, де зіткнувся зі спротивом проросійських та олігархічних кіл. Був міським головою до виборів-2020. Перед тим не реалізував оголошені наміри щодо балотування на президентських виборах.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

У грудні світлини від Maxar показали нарощування кількості техніки РФ.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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