Генсек НАТО закликав Путіна використати свята для відведення військ від України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна напередодні різдвяно-новорічних свят відвести свої збройні сили від українського кордону. Але не став обіцяти йому навзаєм виконання вимог Кремля.

Про це інформує DPA.

Генсек заявив про готовність до переговорів зважаючи на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО, але заперечив ідею, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

“Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях”, – сказав він.

За словами Столтенберга, йдеться також про повагу до суверенітету менших країн.

“Ця ідея про те, що така велика держава, як Росія, може вирішувати, що можуть, а що не можуть робити менші сусіди, знову повертає поняття сфер впливу. Це абсолютно суперечить всьому, що забезпечувало мир і стабільність у Європі після закінчення холодної війни”, – наголосив генеральний секретар альянсу.

Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх, заявив політик.

Він зазначив, що сьогодні біля кордонів України РФ зібрала кілька десятків тисяч солдатів, а також бойові танки та безпілотники. Немає жодних ознак того, щоби цей марш зупинявся або сповільнювався.

Очільник Альянсу при цьому не відповів чітко на запитання, чи підозрює він, що переміщення військ було спробою Росії насамперед вимагати поступок із боку НАТО в питаннях безпеки.

“Є невизначеність щодо намірів Росії”, – лише сказав він. Столтенберг водночас нагадав, що Росія вже застосовувала насильство проти України під час анексії Криму.

Також Столтенберг прямо не відповів на запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію розширенням присутності військ у східних країнах альянсу.

“Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ”, – сказав він.

Свою обережність пояснив тим, що необережні спекуляції можуть призвести до подальшої напруги.

Коментуючи безпекову ситуацію загалом, Столтенберг наголосив, що не бачить “безпосередньої загрози для союзників по НАТО”.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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