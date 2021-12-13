Міноборони доповіло про ситуацію довкола держкордону. Посилена охорона мостів, ГЕС та АЕС

Фото: пресцентр МОУ

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ посилюють повітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС на випадок збройної агресії з боку Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у своєму пресрелізі у понеділок, 13 грудня.

“Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об’єктів у визначених районах та локаціях. У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами з питань застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони та оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи інженерних військ ЗС України наявними силами та засобами спроможні забезпечити поромно-мостові переправи в інтересах дій ЗСУ та інших складових сил оборони держави. Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів.

Крім того, в міністерстві відзначили, що досвід, набутий підрозділами Державної спеціальної служби транспорту під час бойових дій на сході України дозволяє успішно виконувати завдання з технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень на об’єктах транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних сил та інших військових формувань, створених відповідно до законів України. Особовий склад Служби готовий до охорони об’єктів національної транспортної системи України, виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонуванням національної транспортної системи.

У пресслужбі нагадали, що чергові підрозділи Повітряних сил ЗСУ цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців виду, сотні одиниць військової техніки Повітряних пил, що забезпечує винищувальне та зенітне ракетне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об’єктів України, повітряного простору.

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Передісторія ескалації

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Сполучені Штати готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території від подальшої військової агресії РФ, заявив 4 грудня глава Пентагону Ллойд Остін.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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