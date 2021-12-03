COVID-19 в Україні: понад 13,7 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 509 людей

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зареєстрували 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у п’ятницю, 3 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 992 особи (попередньої доби – 3 003).

За офіційними даними, одужали 22 893 особи.

Від ускладнень померли 509 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 3 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 264,232 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,234 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,079 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 371 463 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 9 625.

Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив -10 529, в середу -14 757, у вівторок -15 325, у понеділок -4 970, у неділю -3 187, у суботу -9 314, у минулу п’ятницю -9 241.

Число активних хворих по Україні спадає 15 днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 376), Дніпропетровській (920), Одеській (862) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 279 дітей та 222 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 009 215.

За добу 1 грудня вакциновано проти “ковіду” 206 710 людей. Першу дозу дозу отримали 70 581, повністю імунізовані – 136 129.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490.

Загалом проведено 25 159 558 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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