ВООЗ ініціює міжнародну угоду щодо боротьби з пандеміями

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Всесвітня організація охорони здоров’я ініціює перемовини щодо підписання міжнародної угоди, яка дозволить спільно діяти для запобігання та контролю пандеміями в майбутньому.

Про це в середу, 1 грудня, інформує Reuters.

Документ буде готовий до травня 2024 року і включатиме результати досліджень вірусів та хвороб.

“Текст перед нами є продуктом широких дискусій, чесного обміну думками та компромісів”, – заявила представниця Австралії Саллі Менсфілд, яка була співкерівницею робочої групи.

Рішення створити таку угоду підтримали ЄС та США.

“Ми відповідальні за те, щоби працювати разом на розвиток охорони здоров’я, аби зробити глобальну систему охорони здоров’я сильнішою та більш дієвою”, – йдеться у заяві представництва США в ООН.

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