В Україні за добу – 12,7 тис. COVID-хворих. Померли 720 людей

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За минулу добу, 22 листопада, в Україні зареєстрували 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 23 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 2 055 осіб (попередньої доби – 2 501).

За офіційними даними, одужали 23 107 осіб.

Від ускладнень померли 720 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 258,821 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,159 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,425 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 474 221 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 11 098.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив -3 402, у неділю – 4 192, у неділю -4 393, у п’ятницю -2 979, у четвер +206, у середу -2 312, у минулий вівторок -6 444.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1631), на Дніпропетровщині (1310), Полтавщині (1141).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 058 дітей та 231 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР — 38099; методом ІФА — 9034; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38687

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 595 737.

За добу 22 листопада вакциновано проти “ковіду” 270 258 людей. Першу дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.

Загалом проведено 22 939 693 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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