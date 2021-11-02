В Україні – майже 19,5 тис. нових COVID-хворих за добу, померли 700 людей. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 1 листопада, в Україні зареєстрували 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 2 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 188 осіб (попередньої доби – 3 828).

За офіційними даними, одужали 12 639 осіб.

Від ускладнень померли 700 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 29 жовтня 2021 року – 26 870.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 2 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 247,129 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,005 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,083 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 432 229 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 6 116.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +7 753, у неділю +11 825, у суботу +16 208, у п’ятницю +16 438, у четвер +15 489, у середу +10 289, у минулий вівторок +8 648.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 83 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 263 дітей та 339 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 56 930, методом ІФА – 19 553, досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

За добу 1 листопада вакциновано проти “ковіду” 273 307 людей. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу вакцини) – 65 430.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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