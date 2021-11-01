У “Дії” в тестовому режимі можна отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів

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У додатку “Дія” з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.

Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 1 листопада.

За його словами, “Дія” і лабораторії “ДІЛА”, “Ескулаб”, “Смартлаб” і “Дніпролаб” починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів.

“Якщо ви в останні 72 години зробили ПЛР в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек”, – написав міністр.

Реєстрація на бета-тестування нового виду COVID-сертифіката в “Діі” доступна за посиланням: team.diia.gov.ua.

Міністр зазначив, що після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути ПЛР-тести та інших лабораторій. Відомство разом з МОЗ та Національною службою здоров’я України (НСЗУ) працює над їх підключенням.

“Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати “Дію”, – нагадав Федоров.

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