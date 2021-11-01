Протягом чотирьох днів українці згенерували в “Дії” мільйон COVID-сертифікатів, – Федоров

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Українці за останні чотири дні в застосунку “Дія” згенерували 1 млн COVID-сертифікатів, їх загальна кількість уже сягнула 5 млн і продовжує зростати.

Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі в понеділок, 1 листопада.

“Застосунком “Дія” користуються 9 млн українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко – за 10 днів. Такий зліт пов’язаний із COVID-сертифікатами”, – зазначив він.

Як відомо, уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у “Дії”: тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема “Дія. Підпис”, для якого потрібно було підтвердження особи за допомогою Photo ID.

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