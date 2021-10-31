СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2922302 +17430
Летальні випадки:
67729 +336
Одужали:
2436213 +5269
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14426626 (+47906). Оновлено: 08:17 31.10.2021
Home / Військо / Сервіс Military ID в додатку “Дія” дозволить військовозобов’язаним змінювати місце реєстрації без походу у військкомат, – Федоров

Сервіс Military ID в додатку “Дія” дозволить військовозобов’язаним змінювати місце реєстрації без походу у військкомат, – Федоров

31/10/2021 08:30

Після запуску функції Military ID на порталі держпослуг “Дія” військовозобов’язані зможуть змінювати місце реєстрації без походу у військкомат.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

“Зараз ми готуємо запуск онлайн послуги щодо зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільш масова послуга в країні. Пілот ми запустили у 6 містах у травні”, – написав Федоров.

“Зараз під час зміни місця реєстрації хлопцям потрібно обов’язково відвідати військкомат. Зручність і клієнтоорієнтованість походу ви знаєте самі. Тепер, після запуску послуги, ходити у військкомат не потрібно буде. Змінити прописку можна буде в кілька кліків. І все. Більше ніяких змін. Максимальне спрощення і скасування офлайн-походу у військкомат”, – пояснив міністр.

Нагадаємо, що наразі не лише хлопці (чоловіки призовного віку), а й усі військовозобов’язані та резервісти під час зміни місця реєстрації повинні обов’язково відвідати військкомати, щоб в одному – за поточним місцем реєстрації – знятися з обліку, а в іншому – за новим місцем – стати на облік.

Як писала “Новинарня“, раніше Міністерство оборони повідомило про те, що в “Дії” з’явиться сервіс Military ID – електронний центр комплектування та соціальної підтримки, який міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Він має запрацювати у 2022 чи 2023 році.

Читайте також:
“Дія” доповниться сервісом для призовників і резервістів Military ID

Унікальних переглядів: 30
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

COVID за суботу: 17 430 нових випадків, госпіталізовано 5 663 особи

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні зареєстрували 17 430 нових випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 31 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ. При...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse