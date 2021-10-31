Сервіс Military ID в додатку “Дія” дозволить військовозобов’язаним змінювати місце реєстрації без походу у військкомат, – Федоров

Ілюстративне фото

Після запуску функції Military ID на порталі держпослуг “Дія” військовозобов’язані зможуть змінювати місце реєстрації без походу у військкомат.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

“Зараз ми готуємо запуск онлайн послуги щодо зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільш масова послуга в країні. Пілот ми запустили у 6 містах у травні”, – написав Федоров.

“Зараз під час зміни місця реєстрації хлопцям потрібно обов’язково відвідати військкомат. Зручність і клієнтоорієнтованість походу ви знаєте самі. Тепер, після запуску послуги, ходити у військкомат не потрібно буде. Змінити прописку можна буде в кілька кліків. І все. Більше ніяких змін. Максимальне спрощення і скасування офлайн-походу у військкомат”, – пояснив міністр.

Нагадаємо, що наразі не лише хлопці (чоловіки призовного віку), а й усі військовозобов’язані та резервісти під час зміни місця реєстрації повинні обов’язково відвідати військкомати, щоб в одному – за поточним місцем реєстрації – знятися з обліку, а в іншому – за новим місцем – стати на облік.

Як писала “Новинарня“, раніше Міністерство оборони повідомило про те, що в “Дії” з’явиться сервіс Military ID – електронний центр комплектування та соціальної підтримки, який міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Він має запрацювати у 2022 чи 2023 році.

Читайте також:

“Дія” доповниться сервісом для призовників і резервістів Military ID