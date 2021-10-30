В Україні знову понад 26 тис. нових ковід-хворих за добу, померли – 541. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 30 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 305 осіб (попередньої доби – 5 463).

За офіційними даними, одужали 9 449 осіб.

Від ускладнень померла 541 людина.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксували 29 жовтня 2021 року – 26 870.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 30 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 246,036 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,989 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,947 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 406 535 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 16 208.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +16 438, у четвер +15 489, у середу +10 289, у вівторок +8 648, у понеділок +9 706, у неділю +14 324, у минулу суботу +14 416.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 80 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 643 дитини та 379 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 72 612, методом ІФА — 21 163, досліджень експрес-тестами на антиген – 50 846.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 378 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612), Харківській (1 455) областях та в м. Київ (1455).

За добу 29 жовтня вакциновано проти “ковіду” 317 209 людей (новий рекорд). Одну дозу отримали 232 698 людей, повністю імунізовані – 84 511 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 400 008 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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