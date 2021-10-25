COVID-19 в Україні: понад 14,6 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 330 людей

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зареєстрували 14 634 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 25 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 912 осіб (попередньої доби – 5 924).

За офіційними даними, одужали 4 598 осіб.

Від ускладнень померли 330 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 21 жовтня 2021 року – 614.

Рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався також 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 25 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 243,661 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,948 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,802 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 339 463 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 9 706.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +14 324, у суботу +14 416, у п’ятницю +14 641, у четвер +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 75 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 34 540 осіб, методом ІФА – 6 487, експрес-тестами – 27 542.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 687), Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065) областях.

За добу 24 жовтня вакциновано проти “ковіду” 101 331 людина. Одну (першу) дозу отримали 75 240 осіб, повністю імунізовані – 26 091 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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