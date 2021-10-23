У Литві проводять спецперевірки через шахрайство з COVID-сертифікатами

Литовська поліція у п’ятницю, 22 жовтня, влаштувала по всій країні спеціальне патрулювання у місцях, де вимагаються COVID-сертифікати через підозри, що багато людей намагаються обійти правила.
Про це інформує сайт LRT.
“Поліція з моніторингу соцмереж отримала багато інформації про те, що деякі люди проходять у супермаркети чи інші заклади, де вимагається “паспорт можливостей”, із фальшивим сертифікатом, або ж сертифікатом іншої людини. Тому вирішили організувати точкові перевірки”, – розповів представник поліції Арунас Паулаускас.
За його словами, у вечірні години п’ятниці патрулі – 200 поліцейських по всій державі – перевірили близько 12 000 людей в супермаркетах, які на той момент вже пройшли початковий контроль сертифіката на вході.
“Ми виявили 38 випадків, коли люди пройшли в заклад з сертифікатом на ім’я сторонньої людини”, – повідомив Паулаускас.
Порушникам може загрожувати відповідальність за однією зі статей кримінального кодексу.
Також на 21 людину склали адмінпротоколи за ігнорування маскового режиму.
Сьогодні Литва – серед країн ЄС із найскладнішою епідеміологічною ситуацією. Останніми днями приріст заражень вперше з грудня 2020 року перевищив 3000. Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 000 населення складає 1 270 випадків. Гірша ситуація лише у сусідній Латвії.
Зараз у Литві щеплено обома дозами вакцини від коронавірусу близько 71% дорослого населення.
Читайте також:
Уряд Мальти заборонив в’їзд на острів туристам із України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!