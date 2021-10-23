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У Литві проводять спецперевірки через шахрайство з COVID-сертифікатами

23/10/2021 13:42

Литовська поліція у п’ятницю, 22 жовтня, влаштувала по всій країні спеціальне патрулювання у місцях, де вимагаються COVID-сертифікати через підозри, що багато людей намагаються обійти правила.

Про це інформує сайт LRT.

“Поліція з моніторингу соцмереж отримала багато інформації про те, що деякі люди проходять у супермаркети чи інші заклади, де вимагається “паспорт можливостей”, із фальшивим сертифікатом, або ж сертифікатом іншої людини. Тому вирішили організувати точкові перевірки”, – розповів представник поліції Арунас Паулаускас.

За його словами, у вечірні години п’ятниці патрулі – 200 поліцейських по всій державі – перевірили близько 12 000 людей в супермаркетах, які на той момент вже пройшли початковий контроль сертифіката на вході.

“Ми виявили 38 випадків, коли люди пройшли в заклад з сертифікатом на ім’я сторонньої людини”, – повідомив Паулаускас.

Порушникам може загрожувати відповідальність за однією зі статей кримінального кодексу.

Також на 21 людину склали адмінпротоколи за ігнорування маскового режиму.

Сьогодні Литва – серед країн ЄС із найскладнішою епідеміологічною ситуацією. Останніми днями приріст заражень вперше з грудня 2020 року перевищив 3000. Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 000 населення складає 1 270 випадків. Гірша ситуація лише у сусідній Латвії.

Зараз у Литві щеплено обома дозами вакцини від коронавірусу близько 71% дорослого населення.

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