Уряд Мальти заборонив в’їзд на острів туристам із України

Мальтійський уряд, зважаючи на оновлений список держав, чиїм туристам заборонено з 21 жовтня в’їжджати на острів, вніс Україну до “темно-червоного списку” через епідеміологічну ситуацію.
Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров’я Мальти.
Так, будь-яким громадянам України – вакцинованим чи невакцинованим – заборонено прибувати на Мальту з 21 жовтня з туристичною метою.
Виняток становитимуть суто особливі випадки.
Для в’їзду на Мальту відповідно до вимог влади острова потрібно: отримати дозвіл на сам в’їзд; мати негативний ПЛР-тест на коронавірус; заповнити спеціальну форму; провести в карантині два тижні.
У серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.
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