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Уряд Мальти заборонив в’їзд на острів туристам із України

22/10/2021 18:29

Мальтійський уряд, зважаючи на оновлений список держав, чиїм туристам заборонено з 21 жовтня в’їжджати на острів, вніс Україну до “темно-червоного списку” через епідеміологічну ситуацію.

Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров’я Мальти.

Так, будь-яким громадянам України – вакцинованим чи невакцинованим – заборонено прибувати на Мальту з 21 жовтня з туристичною метою.

Виняток становитимуть суто особливі випадки.

Для в’їзду на Мальту відповідно до вимог влади острова потрібно: отримати дозвіл на сам в’їзд; мати негативний ПЛР-тест на коронавірус; заповнити спеціальну форму; провести в карантині два тижні.

У серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

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