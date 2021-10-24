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У “жовтій” карантинній зоні залишаються тільки чотири області

24/10/2021 11:53

Станом на неділю, 24 жовтня, в “жовтій” зоні епідобмежень залишаються лише чотири області України.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У “жовтій” зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

До “помаранчевої” зони відносяться місто Київ та 14 областей: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У “червоній” зоні залишаються шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла у “червону” зону карантину, з 18 жовтня розпочав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, із 23 жовтня – в Сумській.
Із 26 жовтня до “червоної” зони додадуться Рівненська і Миколаївська області.

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Україна

У “жовтій” карантинній зоні залишаються тільки чотири області

Станом на неділю, 24 жовтня, в “жовтій” зоні епідобмежень залишаються лише чотири області України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У “жовтій” зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та...

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