У “жовтій” карантинній зоні залишаються тільки чотири області

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У “червоній” зоні залишаються шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська

До “помаранчевої” зони відносяться місто Київ та 14 областей: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У “жовтій” зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на неділю, 24 жовтня, в “жовтій” зоні епідобмежень залишаються лише чотири області України.

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