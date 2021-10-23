Ще дві області переходять до “червоної” карантинної зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей із вівторка, 26 жовтня.
Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі.
“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей”, – написав Немчінов.
Також комісія вирішила з 26 жовтня застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла у “червону” зону карантину, з 18 жовтня розпочав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, із 23 жовтня – в Сумській.
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