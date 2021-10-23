COVID-19 в Україні: понад 23,2 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 483 людини

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні зареєстрували 23 229 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 23 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 362 особи (попередньої доби – 5 141).

За офіційними даними, одужали 8 330 осіб.

Від ускладнень померли 483 людини.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 21 жовтня 2021 року – 614.

Рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії теж фіксувався 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 23 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 242,989 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,938 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,764 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 315 433 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 14 416.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +14 641, у четвер +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926, у неділю +7 528, в минулу суботу +6 832.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 73 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 777 дітей та 428 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 72 808 осіб, методом ІФА – 17 738, експрес-тестами – 47 078.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1499) областях.

За добу 22 жовтня вакциновано проти “ковіду” 289 468 людей (новий рекорд). Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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