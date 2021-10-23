Сумщина потрапила до “червоної” зони карантину

Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення встановити у Сумській області червоний рівень епіднебезпеки з суботи, 23 жовтня.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі за результатами позачергового засідання Держкомісії.
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області”, – написав він.
Також комісія ухвалила застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла у “червону” зону карантину, з 18 жовтня розпочав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
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