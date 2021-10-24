В Україні за добу 20,8 тис. нових хворих на “ковід”, госпіталізовані – понад 6 тис. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 23 жовтня, в Україні зареєстрували 20 791 новий випадок коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 24 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 5 924 особи (попередньої доби – 5 362).
За офіційними даними, одужала 6 081 особа.
Від ускладнень померли 386 людей.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 21 жовтня 2021 року – 614.
Рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався також 21 жовтня 2021 року – 23 785.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 24 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 243,382 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,944 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,787 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 329 757 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 14 324.
Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +14 416, у п’ятницю +14 641, у четвер +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926, у минулу неділю +7 528.
Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 74 дні поспіль.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 533 дітей та 237 медпрацівників.
За добу протестовано методом ПЛР – 59 357 осіб, методом ІФА – 11 708, експрес-тестами – 39 159.
За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2 211), Львівській (1 509), Одеській (1403), Донецькій (1 380) областях.
За добу 23 жовтня вакциновано проти “ковіду” 177 730 людей. Одну (першу) дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані – 48 200 людей.
У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Читайте також:
Сумщина потрапила до “червоної” зони карантину
Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Читайте також:
МОЗ розширює перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!