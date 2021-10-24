В Україні за добу 20,8 тис. нових хворих на “ковід”, госпіталізовані – понад 6 тис. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 23 жовтня, в Україні зареєстрували 20 791 новий випадок коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 24 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 924 особи (попередньої доби – 5 362).

За офіційними даними, одужала 6 081 особа.

Від ускладнень померли 386 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 21 жовтня 2021 року – 614.

Рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався також 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 24 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 243,382 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,944 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,787 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 329 757 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 14 324.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +14 416, у п’ятницю +14 641, у четвер +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926, у минулу неділю +7 528.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 74 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 533 дітей та 237 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 59 357 осіб, методом ІФА – 11 708, експрес-тестами – 39 159.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2 211), Львівській (1 509), Одеській (1403), Донецькій (1 380) областях.

За добу 23 жовтня вакциновано проти “ковіду” 177 730 людей. Одну (першу) дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані – 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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