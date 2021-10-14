За добу в Україні виявили майже 19 тисяч нових “ковід”-хворих – найбільше за пів року

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зареєстрували 18 881 новий випадок коронавірусної хвороби (найбільше з 9 квітня 2021 року).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 14 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 633 особи (попередньої доби – 4 901).

За офіційними даними, одужали 7 630 осіб.

Від ускладнень померли 412 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 597 275 осіб. Із них 2 311 991 людина одужала і 59 935 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 14 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 239,180 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,874 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,537 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 225 349 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 10 839.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +9 376, у четвер +6 225, у понеділок +6 572, у неділю +8601, в суботу +10 294, у п’ятницю +11 401, у минулий четвер +7 712.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 64 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 748 дитини та 368 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 63 319 осіб, методом ІФА – 9 657, експрес-тестами –44 270.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) областях.

За добу 13 жовтня вакциновано проти “ковіду” 164 387 людей. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані – 78 465 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 124 223 щеплення. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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