За добу в Україні виявили майже 19 тисяч нових “ковід”-хворих – найбільше за пів року

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зареєстрували 18 881 новий випадок коронавірусної хвороби (найбільше з 9 квітня 2021 року).
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 14 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 4 633 особи (попередньої доби – 4 901).
За офіційними даними, одужали 7 630 осіб.
Від ускладнень померли 412 людей.
Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.
Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.
За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 597 275 осіб. Із них 2 311 991 людина одужала і 59 935 – померли.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 14 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 239,180 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,874 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,537 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 225 349 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 10 839.
Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +9 376, у четвер +6 225, у понеділок +6 572, у неділю +8601, в суботу +10 294, у п’ятницю +11 401, у минулий четвер +7 712.
Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 64 дні поспіль.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 748 дитини та 368 медпрацівники.
За добу протестовано методом ПЛР – 63 319 осіб, методом ІФА – 9 657, експрес-тестами –44 270.
За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) областях.
За добу 13 жовтня вакциновано проти “ковіду” 164 387 людей. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані – 78 465 людей.
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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
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