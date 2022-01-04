НАТО знову збирає екстрене засідання через стягування російських військ до кордонів України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО проведе позачергове засідання через стягування російських військ до кордонів України.

Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу у вівторок, 4 січня.

Як йдеться в анонсі, зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у форматі відеоконференції запланована на 7 січня.

“Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї та безпеки Європи загалом”, — зазначили там.

Засідання заплановане на 14.00 і пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Росія з початку листопада стягує війська до українських кордонів. За даними Міноборони України та західних ЗМІ, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

У ГУР Міноборони повідомляли, що накопичення російських військ триватиме і вийде на пік наприкінці січня 2022 року.

Західні ЗМІ повідомляли, що російське вторгнення в Україну може бути здійснене на початку 2022 року, до цього буде залучено до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Читайте також:

Байден готує комплекс заходів проти Росії на випадок вторгнення в Україну