В Україні – 1746 нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 135 людей

За минулу добу, 3 січня, в Україні зареєстрували 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 4 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 970 осіб (попередньої доби – 1 168).

За офіційними даними, одужали 3 629 осіб.

Від ускладнень померли 135 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 678 088 осіб; одужало – 3 483 354; летальних випадків – 96 436.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 4 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 292,563 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,449 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,214 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 98 298 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 2018.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив – 847, у неділю -494, у суботу -1 237, у п’ятницю -4 717, у четвер -5 362, у середу -7 205, у минулий вівторок -2 675.

Число активних хворих по Україні спадає 47 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 87 дітей та 21 медпрацівник.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 11 633; методом ІФА — 1 340; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 789.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 835 647.

Вакцинація

За добу 3 січня в Україні вакцинували проти “ковіду” 36 289 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820, дві дози – 13 762 162, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну – 5 713 осіб. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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