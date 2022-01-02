“Ковід” в Україні: 1 січня нових хворих не госпіталізували, щеплень не робили

За минулу добу, 1 січня, в Україні зареєстрували 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 2 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 0 осіб (попередньої доби – 1 554).

За офіційними даними, одужали 2 259 осіб.

Від ускладнень померли 98 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 674 538 осіб; одужало – 3 477 188 осіб; летальних випадків – 96 187.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 1 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 289,297 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,440 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,167 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 101 161 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 1 237.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -1 237, у п’ятницю -4 717, у четвер -5 362, у середу -7 205, у вівторок -2 675, у понеділок -2 796, у неділю -1 607, у минулу суботу -10 631.

Число активних хворих по Україні спадає 45 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 108 дітей та 12 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 6974; методом ІФА — 1120; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12494.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 816 266.

Вакцинація

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні – зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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