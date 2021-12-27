В Україні зробили 28 млн щеплень проти “ковіду”. СТАТИСТИКА

За минулу добу, 26 грудня, в Україні зареєстрували 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 27 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 053 особи (попередньої доби – 1 832).

За офіційними даними, одужало 4 527 осіб.

Від ускладнень померли 133 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 646 988 осіб; одужало – 3 432 739 осіб; летальних випадків – 94 971.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 27 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 279,992 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,401 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,932 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 39 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 138 дітей та 12 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 8 899; методом ІФА — 1 881; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 836.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 678 842.

Вакцинація

За добу 26 грудня вакциновано проти “ковіду” 29 476 людей. Першу дозу отримали 8 776 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.

Загалом проведено 28 009 499 щеплень.

За добу отримали щеплення: вакциною “Коронавак” – 6 793 людини, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) – 17 466, вакциною “АстраЗенека” – 1 034, вакциною “Модерна” – 4 183.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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