В Україні – понад 7,3 тис. нових COVID-хворих за добу, одужали більше 16 500 людей. ІНФОРГРАФІКА

За минулу добу, 22 грудня, в Україні зареєстрували 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 23 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 1 691 особа (попередньої доби – 2 241 ).

За офіційними даними, одужала 16 521 особа.

Від ускладнень померли 275 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 630 391 особа; одужало – 3 393 420 осіб; летальних випадків – 94 184.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 23 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 277,167 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,377 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,802 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 35 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 585 дітей та 182 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 32402; методом ІФА – 6665; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 598 851.

Вакцинація

За добу 22 грудня вакциновано проти “ковіду” 117 443 людини. Першу дозу отримала 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101, додаткову дозу отримали 271.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547, отримали додаткову дозу – 596.

Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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