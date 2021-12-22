COVID-19 в Україні: 6 363 нових хворих за добу, від ускладнень померла 301 людина

За минулу добу, 21 грудня, в Україні зареєстрували 6 363 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 22 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 2 241 особа (попередньої доби – 1 061).

За офіційними даними, одужали 19 494 особи.

Від ускладнень померли 301 людина.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 623 079 осіб; одужало – 3 376 899 осіб; летальних випадків – 93 909.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 276,243 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,369 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,771 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 34 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 534 дитини та 208 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 33 856; методом ІФА — 7 109; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 549.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 566 449.

Вакцинація

За добу 21 грудня вакциновано проти “ковіду” 119 129 людей. Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446, отримали додаткову дозу – 325 людей.

Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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