В Україні одужав перший хворий, який заразився “Омікроном”. МОЗ розповів про його стан

В Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”.
У нього виявили негативний ПЛР-тест, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу у вівторок, 21 грудня.
“Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований навесні, хвороба протікала майже безсимптомно”, – сказав він.
У хворого COVID-штам виявили 18 грудня. Відомо, що пацієнт повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, де контактував з хворими на COVID-19.
Відомо, що “Омікрон” уже зафіксували у 90 країнах.
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