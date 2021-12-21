В Україні одужав перший хворий, який заразився “Омікроном”. МОЗ розповів про його стан

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В Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”.

У нього виявили негативний ПЛР-тест, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу у вівторок, 21 грудня.

“Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований навесні, хвороба протікала майже безсимптомно”, – сказав він.

У хворого COVID-штам виявили 18 грудня. Відомо, що пацієнт повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, де контактував з хворими на COVID-19.

Відомо, що “Омікрон” уже зафіксували у 90 країнах.

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