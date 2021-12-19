Кількість активних носіїв “ковіду” в України спадає 31 день

За минулу добу, 18 грудня, в Україні зареєстрували 3 602 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 19 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 129 осіб (попередньої доби – 2 018).

За офіційними даними, одужали 6 866 осіб.

Від ускладнень померли 176 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 608 151 людей; одужало – 3 331 865; летальних випадків – 93 105.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 19 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 274,250 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,350 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,659 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 183 181 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 3 440.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -11 319, у п’ятницю -13 079, у четвер -16 264, у середу -18 554, у вівторок -20 234, у понеділок -6 081, у неділю -6 589, у минулу суботу -16 174.

Число активних хворих по Україні спадає 31 день поспіль.

Найбільше нових хворих за добу зареєстрували в Києві (374) та Київській області (274).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 390 дітей та 49 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 18 299, методом ІФА – 4 184, експрес-тестами на антиген – 22 107.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 492 954.

Вакцинація

За добу 18 грудня вакциновано проти “ковіду” 62 686 людей. Першу дозу отримало 19 806 осіб, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 42 862, додаткову дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини.

Загалом проведено 27 337 322 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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