Друге антиковідне щеплення протермінували 110 тисяч українців, – МОЗ

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Близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини.

Як передає “Новинарня“, про це на брифінгу 14 грудня заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу”, – сказав головний санлікар.

Представник МОЗ нагадав про мінімально можливі інтервали для введення доз вакцини: “Комірнаті” (Pfizer) – 21 день, “Модерна” – 28 днів, “Коронавак” – 14 днів, “АстраЗенека” – 28 днів.

За його словами, станом на 14 грудня принаймні одну дозу щеплення отримали вже понад 14 мільйонів громадян.

Кузін нагадав, що, за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже в 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази.

“Ідеться про людей ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну чи імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів”, – зазначив заступник міністра.

При цьому, сказав Ігор Кузін, в Україні ще не фіксували випадки коронавірусу штаму “омікрон”.

Нагадаємо, за даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 щеплено 14 174 401 людину. З них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

За добу 13 грудня в Україні вакциновано проти “ковіду” 129 742 людини. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.

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