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МОЗ рекомендуватиме бустерну дозу вакцини для окремої категорії населення

21/10/2021 19:35

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні рекомендуватимуть введення третьої дози вакцини від коронавірусу для людей, у яких “проблеми з імунітетом”.

Про це санлікар заявив у четвер, 21 жовтня, в ефірі телеканалу “Рада”.

Зокрема, Кузін розповів про підсумки засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яке відбулось цього тижня. Фахівці розглядали введення бустерної, або додаткової, дози вакцини.

“Найближчим часом будуть рекомендувати введення третьої, додаткової дози для людей, у яких проблеми з імунітетом. Це люди, які постійно приймають гормональну терапію, після трансплантації органів, люди з імуносупресивними станами… Ми розуміємо, що повний курс щеплень двома дозами [у таких людей] може не сформувати повноцінну імунну відповідь. Їм будуть рекомендувати введення додаткової дози”, – сказав Кузін.

Головний санлікар уточнив, що для інших категорій населення поки не розглядають можливість вакцинації бустерною дозою — замість цього МОЗ планує використовувати повний курс ревакцинації за рік.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що його відомство поки не буде ухвалювати рішення про бустерну вакцинацію, тому що більшість дорослого населення в Україні досі не щеплено. За його словами, питання бустерної дози розглядатимуть, коли кількість вакцинованих людей в Україні збільшиться до 50 або 70%.

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Україна

МОЗ рекомендуватиме бустерну дозу вакцини для окремої категорії населення

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні рекомендуватимуть введення третьої дози вакцини від коронавірусу для людей, у яких “проблеми з імунітетом”. Про це санлікар заявив у...

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