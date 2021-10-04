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Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer

04/10/2021 21:25

Європейське агентство з лікарських засобів ухвалило позитивне рішення щодо застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

Як передає “Новинарня“, відповідну заяву опубліковано на сайті ЕМА в понеділок, 4 жовтня.

“Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через шість місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років”, – йдеться у заяві.

Сьогодні комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

“Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози”, – зазначається у заяві.

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