Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів ухвалило позитивне рішення щодо застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

Як передає “Новинарня“, відповідну заяву опубліковано на сайті ЕМА в понеділок, 4 жовтня.

“Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через шість місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років”, – йдеться у заяві.

Сьогодні комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

“Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози”, – зазначається у заяві.

Читайте також:

Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу у 2022 році, – МОЗ