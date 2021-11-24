COVID-19 в Україні: понад 14,3 тис. нових хворих за добу, госпіталізували 4077 людей

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зареєстрували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 24 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4077 осіб (попередньої доби – 2 055).

За офіційними даними, одужали 29 044 особи.

Від ускладнень померли 595 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 24 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 258,831 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,166 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,450 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 183 дитини та 287 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 648 456.

За добу 23 листопада вакциновано проти “ковіду” 286 121 людину. Першу дозу отримали 86 299, повністю імунізовані – 199 822.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Читайте також:

Єврокомісія у грудні оновить терміни дії COVID-сертифікатів і додасть третю дозу вакцини, – ЗМІ

Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

Австрія перша в Європі запроваджує обов’язкову вакцинацію. І знову йде на локдаун