Путін уперше відреагував на застосування Україною “Байрактарів” та на інформацію про війська РФ на кордоні: що не так

Володимир Путін - послання президента Росії 21 квітня 2021. Фото: РІА Новости

Володимир Путін вважає застосування Україною розвідувально-ударного безпілотника “Байрактар” порушенням мінських угод, а повідомлення Заходу про нарощування російських військ на кордоні з Україною називає “алармістськими”.

Як передає “Новинарня“, заяви з цього приводу президент країни-агресора зробив в інтерв’ю пропагандистській програмі “Москва. Кремль. Путін” державного каналу “Росія 1”, про що пише ТАСС 13 листопада.

Путін зазначив, що про застосування “Байрактарів” “бадьоро рапортує” президент України Володимир Зеленський.

“Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує, (…) Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали. Офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі”, – заявив Путін.

Як відомо, Україна використала ударний БПЛА лише для придушення масового вогню російської ствольної артилерії. Тоді як доти окупаційні війська РФ багаторазово задіювали бойове ураження позицій ЗСУ зі своїх безпілотників.

Відповідаючи на запитання про публікації в західних ЗМІ про те, що Москва готує “військове вторгнення в Україну”, Путін вочевидь знову злукавив.

“Я ось цих алармістських заяв не бачив, щоправда, поки що. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали”, – сказав він.

При цьому зі ЗМІ відомо, що директор ЦРУ літав у Москву з приводу перекидання військ РФ до кордону з Україною.

Президент-агресор водночас зазначив, що водночас НАТО організувало “позапланові навчання” в Чорному морі.

“Складається враження, що нам просто не дають розслабитися. Ну, хай знають, що ми й не розслабляємося”, – заявив глава Кремля.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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