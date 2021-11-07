ЗСУ збили безпілотник окупантів, який скидав ВОГи біля Болотеного, – УкрТКГ

Українські військові збили безпілотник бойовиків, з якого вони завдавали бойового ураження біля села Болотене у Станичо-Луганському районі Луганської області.
Про це в неділю, 7 листопада, повідомила пресслужба української сторони в Тристоронній контактній групі.
“Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України.
А саме:
– вчора на напрямку н.п. Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ;
– сьогодні: на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове використали ще два.
У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України.'”, – сказано в повідомленні.
Українська делегація зазначила, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
“Також ми нагадуємо, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців”, – додали в УкрТКГ.
Раніше пресцентр командування ООС повідомив, що 6 листопада росіяни скинули ВОГи з безпілотника біля Болотеного.
Читайте також:
Очевидець розповів деталі атаки “Байрактара”: було знищено дві гаубиці РФ. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!