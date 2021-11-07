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ЗСУ збили безпілотник окупантів, який скидав ВОГи біля Болотеного, – УкрТКГ

07/11/2021 17:51

Українські військові збили безпілотник бойовиків, з якого вони завдавали бойового ураження біля села Болотене у Станичо-Луганському районі Луганської області.

Про це в неділю, 7 листопада, повідомила пресслужба української сторони в Тристоронній контактній групі.

“Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України.
А саме:
– вчора на напрямку н.п. Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ;
– сьогодні: на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове використали ще два.
У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України.'”, – сказано в повідомленні.

Українська делегація зазначила, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

“Також ми нагадуємо, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців”, – додали в УкрТКГ.

Раніше пресцентр командування ООС повідомив, що 6 листопада росіяни скинули ВОГи з безпілотника біля Болотеного.

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