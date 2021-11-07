Росіяни скинули ВОГи з безпілотника біля Болотеного і стріляли під Зайцевим

Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу селища Зайцеве ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 7 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – ідеться в повідомленні.

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