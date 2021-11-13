“Ковідна” хвиля відступає: вперше за три місяці в Україні кількість одужалих за добу більша за число нових хворих. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зареєстрували 23 572 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 13 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 564 особи (попередньої доби – 4 318).

За офіційними даними, одужали 25 415 осіб.

Від ускладнень померли 695 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 252,530 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,089 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,414 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 506 753 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих скоротилося на 2 538.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +1 367, у четвер +5 199, у середу +6 191, у вівторок +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, у минулу суботу +12 453.

Таким чином, число активних хворих на коронавірус в Україні вперше зменшилося після того, як зростало 93 дні поспіль.

Крім того, якщо подивитися на інфографіку “Новинарні“, то можна побачити, що число нових виявлених хворих зменшується порівняно з відповідним днем попереднього тижня (субота до суботи, п’ятниця до п’ятниці і т.д.) уже дев’ять діб поспіль – від 5 листопада.

Таким чином, можна припустити, що ця хвиля коронавірусу в Україні пережила пік і пішла на спад.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 622 дитини та 436 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 60 402 особи, методом ІФА — 14 989 осіб, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450 осіб.

За добу 12 листопада вакциновано проти “ковіду” 299 854 людини. Першу дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 164 127 людей.

Від початку вакцинальної кампанії принаймні раз щеплено 12 121 804 людини, з них отримали одну дозу – 12 121 802, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 708 263 щеплення.

Як наголошують у МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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