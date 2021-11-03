COVID-19 в Україні: за добу госпіталізували майже шість тисяч людей. Померли – 720

За минулу добу, 2 листопада, в Україні зареєстрували 23 393 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 3 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 935 осіб (попередньої доби – 3 188).

За офіційними даними, одужали 11 937 осіб.

Від ускладнень померли 720 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 29 жовтня 2021 року – 26 870.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 3 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 247,574 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,013 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,109 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 442 965 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 10 736.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +6 116, у понеділок+7 753, у неділю +11 825, у суботу +16 208, у п’ятницю +16 438, у четвер +15 489, у минулу середу +10 289.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 84 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР — 73 461, методом ІФА — 21 106, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань –14 586 038..

За добу 2 листопада вакциновано проти “ковіду” 310 439 людей. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані – 81 339 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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