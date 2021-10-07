COVID-19 Україні: понад 15 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 314 людей

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За минулу добу, 6 жовтня, в Україні зареєстрували 15 125 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше з 22 квітня 2021).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 7 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 541 особа (попередньої доби – 3 745).

За офіційними даними, одужали 4 380 осіб. Від ускладнень померли 314 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 497 643 осіб. Із них 2 277 762 людини одужали і 57 840 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 7 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 236,512 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,828 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,369 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР – 53 031 особа, методом ІФА – 9 964, експрес-тестами – 50 082.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

За добу 6 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 122 298 людей. Першу дозу отримали 59 428, повністю імунізовані – 62 870.

Протягом доби працювали 914 мобільних бригад, 3 038 пунктів щеплення, 351 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них отримали одну дозу – 7 360 200, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 942 170 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 302 370 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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