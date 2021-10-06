В Україні за добу – 12,6 тис. нових COVID-інфікованих і 320 померлих, найбільше з квітня-травня

Ілюстративне фото

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні зареєстрували 12 662 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше з 24 квітня 2021).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 6 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 745 осіб (попередньої доби – 1 881).

За офіційними даними, одужали 4 630 осіб.

Від ускладнень померли 320 людей. Це – найбільше число померлих із 15 травня, коли фіксували летальні 322 випадки.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 482 518 осіб. Із них 2 273 382людей одужали і 57 526 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 6 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 235,838 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,817 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,347 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 186 дітей та 271 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР – методом ПЛР – 54 386 осіб, методом ІФА – 11 665 осіб, експрес-тестами – 69 508 осіб.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

За добу 5 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 117 234 людина. Першу дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.

Протягом доби працювали 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 180 072 щеплення.

Читайте також:

В Україні суд виніс перший вирок лікареві за підробку COVID-сертифікатів

Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer