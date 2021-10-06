В Україні за добу – 12,6 тис. нових COVID-інфікованих і 320 померлих, найбільше з квітня-травня

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні зареєстрували 12 662 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше з 24 квітня 2021).
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 6 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 3 745 осіб (попередньої доби – 1 881).
За офіційними даними, одужали 4 630 осіб.
Від ускладнень померли 320 людей. Це – найбільше число померлих із 15 травня, коли фіксували летальні 322 випадки.
Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.
Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.
За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 482 518 осіб. Із них 2 273 382людей одужали і 57 526 – померли.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 6 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 235,838 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,817 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,347 млрд.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 186 дітей та 271 медпрацівник.
За добу протестовано методом ПЛР – методом ПЛР – 54 386 осіб, методом ІФА – 11 665 осіб, експрес-тестами – 69 508 осіб.
За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.
За добу 5 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 117 234 людина. Першу дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.
Протягом доби працювали 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
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