“Барикада” на вході в управління сумської поліції виявилася “навчаннями”

Фото: ФБ Денис Саєнко

Фото закладеного мішками входу до управління патрульної поліції у Сумській області, яке активно шириться мережею, на тлі постійних повідомлень про загрозу нового вторгнення російських військ у багатьох користувачів викликало додаткову тривогу.

“Це фото з моєї Сумщини. Вчора випадково побачила допис: от вам страшно зараз, а уявіть, як почуваються жителі Глухова, який за 8 км від кордону”, – пише письменниця і волонтерка Тамара Горіха Зерня (Тамара Дуда).

“Моє село ближче від Глухова до російського кордону приблизно кілометрів на сім. І тим не менше, зціпивши зуби, готуємось до весни”, – додала літераторка, чий роман “Доця” номінований на Шевченківську премію 2022 року.

Першим фото закладеного мішками (ймовірно, з піском) управління поліції оприлюднив у фейсбуці Денис Саєнко.

“Шановне Панство. Оце хочу запитати. Чого це наша патрульна поліція забарикадувалася?

Вони щось знають? Чи це так, про всяк випадок…” – поцікавився сумчанин.

Як пояснили в самій поліції, “барикаду” з мішків перед скляними дверима управління було викладено в межах навчань.

“Наразі патрульні відпрацьовують алгоритм дій під час проведення спеціальних оперативних планів. Також відпрацьовуються дії інспекторів під час виникнення якихось надзвичайних ситуацій, проведення евакуації та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Ці навчання проходять постійно, для того, щоб удосконалювати навички, підвищувати власну професійну майстерність патрульних поліцейських”, – зазначив речник Управління патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб у коментарі “Суспільному“.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

13 січня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Наступного дня він сказав, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення, і вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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