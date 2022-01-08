“Вони чекали на наш літак”. Данілов заявив, що збиття рейсу МАУ було спланованим терактом Ірану

Жертви катастрофи рейсу PS752. Фото: Getty Images

До других роковин катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її спланованим терористичним актом з боку Ірану.

Про це він заявив в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака”, – заявив Данілов.

У квітні 2021 року в інтерв’ю канадській газеті Globe and Mail Данілов також говорив, що, на його думку, збивання Іраном рейсу PS752 було “навмисною атакою”.

Нова заява Олексія Данілова прозвучала після того, як верховний суд провінції Онтаріо, Канада, постановив виплатити родичам жертв катастрофи 107 млн канадських доларів та визнав, що збиття літака було навмисним актом Ірану для відплати США після вбивства американцями іранського генерала Касема Сулеймані.

Секретар РНБО зазначив, що до і після ракетних ударів по борту PS752 іранська влада дозволила зліт інших цивільних літаків з аеропорту Тегерана.

“У нас склалося враження, що вони (іранці) чекали на наш літак. Ми можемо припустити це”, – сказав Данілов.

За його припущенням, ті, хто санкціонував удар по літаку МАУ, були високопоставленими іранськими чиновниками.

“Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор [ППО] не може ухвалити таке рішення самостійно”, – зазначив Данілов.

“Голос Америки” із цього приводу зазначає, що “Україна посилює звинувачення в тому, що Іран зіграв зловісну роль у краху українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році, коли світ відзначає другу річницю трагедії”.

Данілов також висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати в розслідуванні.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко).Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраку після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”. Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

У грудні 2020 року Іран передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ ex gratia, тобто без визнання відповідальності.

Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту” та не погоджується.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

На початку січня 2022 року верховний суд провінції Онтаріо, Канада, постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ 107 млн канадських доларів. За рішенням суду, збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом для відплати США після вбивства Сулеймані.

7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ.

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