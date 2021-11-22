В Ірані почалися слухання справи щодо збиття літака МАУ

В Іранському військовому суді розпочалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака МАУ в 2020 році.

Про це інформує Associated Press із посиланням на іранську агенцію IRNA.

На засіданні у неділю, 21 листопада, були присутні десять військових різних рангів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.

Родини жертв та їхні юристи також відвідали засідання.

Вони представляють 103 офіційних позивачів щодо збиття літака МАУ PS752.

На цьому засіданні суд вислухав заяви юристів сімей загиблих.

Також цього тижня ще триватиме судове розслідування. Імена підозрюваних не повідомляються.

Слухання стали першими у справі, яку відкрили понад 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявляв, що у цій справі підозрюють також десять іранських чиновників. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою критикою міжнародної спільноти за публікацію фінального звіту розслідування, де визнається людський фактор, але не називається жоден відповідальний за збиття літака.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко). Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраці після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Уряд України із 9 січня закрив вітчизняним авіакомпаніям польоти над Іраном та Іраком.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

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Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.

Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

Бортові самописці з лайнера зрештою розшифровували у Франції.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

МЗС України вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН, та наполягає на кваліфікації “особливо тяжкий злочин”.

У грудні 2020 року передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ. Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту”.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

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