У Канаді родичам жертв збитого літака МАУ присудили $90 млн компенсації

Загиблий екіпаж літака МАУ рейсу PS752

Верховний суд канадської провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських доларів (близько 90 млн доларів США), а також відсотки.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Відповідно до рішення судді Едварда Белобаби, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також сім млн компенсацій за моральні страждання.

Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом.

Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко). Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраці після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Уряд України із 9 січня закрив вітчизняним авіакомпаніям польоти над Іраном та Іраком.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

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Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.

Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

Бортові самописці з лайнера зрештою розшифровували у Франції.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

МЗС України вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН, та наполягає на кваліфікації “особливо тяжкий злочин”.

У грудні 2020 року передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ. Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту”.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

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