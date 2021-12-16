Ірану висунули ультиматум через компенсації за збиття літака МАУ

Загиблий екіпаж літака МАУ рейсу PS752

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого під Тегераном літака МАУ вимагає, щоб іранська сторона до 5 січня 2022 року підтвердила свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття судна.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на сайті МЗС у четвер, 16 грудня.

Сьогодні міжнародна група, до якої входять представники Канади, Швеції, Британії та України, провели віртуальну зустріч.

Вони обговорили відповідь Ірану на свою пропозицію щодо відшкодування за збиття рейсу МАУ та надіслали ще один запит. Документом запросили цю державу обговорити питання стосовно претензій та вимог групи в контексті відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року.

Група відзначила, що Іран виявляє “очевидне небажання” конструктивно та вчасно вирішувати це питання.

Тому у зверненні до Ірану зазначається, що його сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою.

У протилежному випадку група дійде до висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні.

“Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується”, – сказано у заяві.

Читайте також:

В Ірані почалися слухання справи щодо збиття літака МАУ

Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко). Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраці після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Уряд України із 9 січня закрив вітчизняним авіакомпаніям польоти над Іраном та Іраком.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Читайте також:

Після влучання першої ракети літак МАУ зміг стабілізувати політ, – розслідувач

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.

Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

Бортові самописці з лайнера зрештою розшифровували у Франції.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

МЗС України вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН, та наполягає на кваліфікації “особливо тяжкий злочин”.

У грудні 2020 року передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ. Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту”.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

Читайте також:

Нові докази: Іран навмисне приховував причину катастрофи МАУ