Експрокурор назвав імена іранських військових – виконавців збиття літака МАУ

Гюндуз Мамедов

Слідчі знають імена імовірних виконавців у справі про збиття цивільного літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, але Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи.

Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину, у статті для “Радіо Свобода”.

“З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН”, – написав він також у твіттері 8 січня.

У статті Мамедов оприлюднив імена ймовірно причетних до злочину військовослужбовців Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC):

капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир розрахунку комплексу Тор М-1),

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор),

третій лейтенант Сеєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор),

перший лейтенант Мохаммад Маджід Еслам Доост (Mohammad Majid Eslam Doost),

капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi),

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout),

другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia),

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun),

полковник армії Ірану Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).

За словами Мамедова, цим особам інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов’язків.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко).Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраку після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”. Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

У грудні 2020 року Іран передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ ex gratia, тобто без визнання відповідальності.

Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту” та не погоджується.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

На початку січня 2022 року верховний суд провінції Онтаріо, Канада, постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ 107 млн канадських доларів. За рішенням суду, збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом для відплати США після вбивства Сулеймані.

7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ.

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