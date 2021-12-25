Данілов про війська РФ на кордоні: “Ми не вважаємо, що це велике збільшення”

Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов закликав країни Заходу надати Україні більше військової допомоги та запровадити превентивні санкції проти Росії. Водночас він вважає, що серйозного ризику масштабного вторгнення військ РФ на територію України наразі немає.

Про це він заявив в інтерв’ю агенції AFP, опублікованому у п’ятницю, 24 грудня.

За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч.

“Ми не вважаємо, що це велике збільшення”, – сказав Данілов.

За його словами, влада не хоче “лякати людей” розмовами про війну, оскільки це “дестабілізує ситуацію всередині країни”, що може зіграти на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Водночас Данілов заявив, що “Путін хоче знищити” Україну. “Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну. Армія, і цивільне населення сформують широкий національний рух опору”, – сказав секретар РНБО, якого цитує DW.

Як зазначив Данілов, у прагненні дестабілізувати Україну зсередини, Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи.

“Я наполягаю, що це головне завдання Путіна”, – сказав він. Якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути свої війська через кордон, вважає Данілов.

Крім того, секретар РНБО звинуватив Росію у прагненні ще більше розділити Україну. “Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах”, – сказав Олексій Данілов.

“Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви збираєтеся вводити санкції?” – сказав секретар РНБО.

Він заявив, що забезпечення України оборонною зброєю – це питання номер один.

Також, коментуючи опубліковані Росією вимоги щодо гарантій безпеки до США та НАТО, Данілов закликав Захід не ухвалювати ніяких рішень з приводу України без відома Києва.

Згідно з його словами, яким би не був результат цих переговорів, “він не працюватиме, якщо його не приймуть українці”.

“Ми не Росія. Усіх поставити на коліна неможливо, тому що за нас вирішили великі люди”, – підсумував Данілов.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив провести засідання РНБО 29 грудня.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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