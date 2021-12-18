РФ відмовилася надати Києву гарантії безпеки на вимогу США

Будівля МЗС Росії. Фото: Reuters

Москва назвала недоречними вимоги США та НАТО щодо “певних заходів на території Росії” – відведення військ РФ від кордонів України та деескалації напруги.

Про це в коментарі російському “Інтерфаксу” 18 грудня заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Заступник міністра наголосив, що ці вимоги до Москви недоречні.

Крім того, Москва відмовилась дати відповідні гарантії – такі, наприклад, як гарантії ненападу на Україну або “інших дій” щодо цієї країни-сусіда.

“Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що в нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою такого роду вимоги”, – заявив російський чиновник.

“Всі відповідні гарантії ми надали ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році”, – сказав Рябков, зігнорувавши вторгнення російських військ в Україну 2014 року.

Він зазначив, що Київ “за потурання західних покровителів” перевертає сенс Будапештського меморандуму.

“Будапештський меморандум стосується гарантій безпеки України як неядерної держави за змістом ДНЯЗ. І з цього погляду всі гарантії забезпечені та дотримані. Але в Будапештському меморандумі немає ні слова ані про держперевороти в Україні та подальші дії, ані про можливість, скажімо так, називаючи речі своїми іменами, робити висновок частині населення, яка на той момент проживала в межах України, про те, чи варто продовжувати жити там, чи потрібно повернутися до складу Російської Федерації”, – заявив Рябков.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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