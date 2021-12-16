В Україні за добу – 9,5 тис. нових “ковід”-інфікованих. Одужали понад 25 тисяч людей

За минулу добу, 15 грудня, в Україні зареєстрували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 16 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 089 осіб (попередньої доби – 2 280).

За офіційними даними, одужали 25 499 осіб.

Від ускладнень померли 355 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 15 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 272,227 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,330 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,549 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 211 019 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 16 264.

18 554.

Напередодні, в середу, показник динаміки нових хворих становив -18 554, у вівторок -20 234, у понеділок -6 081, у неділю -6 589, у суботу -16 174, у п’ятницю -13 571, у минулий четвер -12 636.

Число активних хворих по Україні спадає 28 днів поспіль.

Найбільше нових хворих за добу зареєстрували в Києві (1 478), Полтавській (642), Запорізькій (529) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 864 дитини та 115 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 34 486, методом ІФА – 8 546, експрес-тестами на антиген – 31 199.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 405 911..

Вакцинація

За добу 15 грудня вакцинована проти “ковіду” 142 921 людина. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей.

Загалом проведено 27 004 683 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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