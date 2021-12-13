COVID-19 в Україні: понад чотири тисячі нових хворих за добу, одужали майже 10 тис. людей

За минулу добу, 12 грудня, в Україні зареєстрували 4 073 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 13 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 456 осіб (попередньої доби – 2 566).

За офіційними даними, одужали 9 966 осіб.

Від ускладнень померли 188 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 270,162 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,306 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,439 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 266 071 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на -6 081.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив -6 589, у суботу -16 174, у п’ятницю -13 571, у четвер -12 636, у середу -17 883, у вівторок -14 690, у минулий понеділок -4 843.

Число активних хворих по Україні спадає 25 днів поспіль.

Найбільше нових хворих за добу зареєстрували в Києві (570), Одеській (394), Волинській (310) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 377 дітей та 37 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 11 639, методом ІФА – 2 882, експрес-тестами на антиген – 15 156.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 306 176.

Вакцинація

За добу 12 грудня вакциновано проти “ковіду” 53 291 людина. Першу дозу отримала 16 551 особа, повністю імунізовані – 36 740.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651.

Загалом проведено 26 589 094 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.