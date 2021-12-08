“Питання провокаційне”: Путін не відповів прямо, чи буде нападати на Україну

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, зауваживши, що РФ, яка 8 років здійснює гібридну агресію проти України, – “миролюбна держава”.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у середу, 8 грудня, передає російське агентство “Інтерфакс”.

“Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена. Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у цьому разі – Росії”, – заявив Путін.

Він додав, що при гарантуванні безпеки “безпека має бути глобальною та поширюватися однаково на всіх”.

“Тому це тема окремої розмови, і ми домовилися (з президентом США Джо Байденом) про те, що зробимо це предметно, обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями щодо цього”, – резюмував президент РФ.

Він також додав, що Росію непокоїть, що з прийняттям України в НАТО буде розміщення відповідних військових контингентів і загрозливої зброї, що не може не турбувати. Він заявив, що Росія протягом тижня представить США свої пропозиції у сфері безпеки.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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